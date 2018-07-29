16:11 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак - о победе над "Енисеем": "Справедливые три очка"


Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак заявил, что его команда не продемонстрировала идеальной игры в матче 1-го тура РПЛ против "Енисея" (2:0). 

- К сожалению, нам не удалось забить в первом тайме, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - Наверное, присутствовала нервозность, мы привыкали к полю. Первый тайм уступил второму по качеству игры - во 2-й половине встречи у нас появился баланс между атакой и обороной.

Замены также усилили игру. Ребята - молодцы. Не могу сказать, что мы провели идеальный матч, но полученные три очка являются справедливыми. 

Выпустил Кузяева, поскольку хотел освежить и усилить игру, давить на соперника. Он прекрасно справился с поставленными задачами. 

Енисей - Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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