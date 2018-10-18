Сергей Семак - о Кокорине и Мамаеве. Заявление тренера "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал интервью обозревателям "СЭ" Юрию Голышаку и Александру Кружкову. Публикуем его часть, в которой он высказался о ситуации с нападающим петербуржского клуба Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

– Если б от вас зависело, как поступить с Кокориным – каким было бы решение? – вопрос Семаку.

– Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех. Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания – но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…

– Вам их жаль?

– Конечно. Но за свои поступки нужно отвечать.

Кокорин и Мамаев находятся под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Полностью интервью Семака