Сергей Семак - о "бомбе" в гостинице: "Не думаю, что это повлияет на наш настрой и подготовку"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед матчем 11-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что ему пришлось поменять план подготовки к игре в связи с ложным звонком о заложенной бомбе в гостинице, где проживала команда. Он также добавил: все футболисты готовы играть после встречи 1/16 финала Кубка России против "Олимпийца" (1:1, пенальти - 1:4).

– Проблем с составом нет, те, кто играл в Кубке России, готовы выйти на поле. Матч мне понравился, но надо забивать, конечно, – сказал во флеш-интервью перед матчем Семак. – Кто не забивает, тому сложно играть на победу. Пенальти – это лотерея, так что здесь не может быть претензий к игрокам.

Сегодня мы готовы играть, никаких проблем не вижу. Какие-то матчи играли ниже своего уровня, какие-то – на уровне. Сейчас нужно добирать очки. Все полны желания бороться и добиться нужного результата.

События перед матчем? Да, не удалось рассказать установку на игру. Пришлось поменять план. Не думаю, что это может повлиять на наш настрой и подготовку. Мы внесли коррективы. Самое главное, что мы здесь и готовы играть. Все самое важное будет на футбольном поле.

Трансляция матча "Уфа" - "Арсенал"