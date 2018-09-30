Сергей Семак: "Ну какой "Анжи" аутсайдер?"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что поражение от "Анжи" (1:2) в 9-м туре чемпионата России станет хорошим уроком для сине-бело-голубых.

- Неуверенно начали первый тайм. Очень медленно двигались, медленно ходил мяч, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Семака. - Тем самым создали достаточно комфортные условия "Анжи", и они смогли свободно перемещаться. У нас же моменты создавать не получалось.

Поэтому первый тайм провели плохо. Во втором играли лучше, но допустили ряд ошибок, которые изменили ход игры. Естественно, и эти ошибки, и пропущенный нами мяч добавили сил "Анжи", у них появилось желание выстоять, выдержать. И второй гол, пенальти, мы сами себе привезли. Сегодня мы проиграли, потому что ошиблись, и ошиблись грубо.

А любые результаты как таковые, будь то победы или поражения, это составляющая футбола. Кто меньше проигрывает, тот и побеждает в чемпионате. Сегодня мы получили хороший урок. Легко нам не будет в любом матче, а удача улыбается тем, кто ее заслуживает. Раз итог такой, значит, он заслуженный.

- Не сказалась ли недооценка соперника? Все-таки лидер в гостях у аутсайдера.

- Ну какой "Анжи" аутсайдер? И лидер может быть временным. Поэтому никакой недооценки нет. Мы играли медленно. Движения, перемещения, мысли не хватало. А "Анжи" - опытная команда, большинство игроков прошли школу Премьер-лиги. Поэтому о недооценке речи быть не может.

- "Анжи", если верить статистике, сегодня перебегал "Зенит".

- Статистика - вещь относительная. Одной команде можно постоянно перемещаться, а другой контролировать мяч, и априори первая будет бегать больше. Поэтому статистика - это дополнительный показатель, к которому обращаются, когда он нужен. Но для тренеров пробег как таковой не имеет никакого значения.