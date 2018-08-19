Сергей Семак: "Нобоа - огромная потеря для "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что травма полузащитника Кристиана Нобоа стала очень плохой новостью для него. Хавбек получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против "Урала" (4:1) и был увезен с поля на электрокаре.

- Для "Зенита" неудачно сложилось начало матча, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - Легких побед нет - мы такая же команда, как и все остальные. Игра была тяжелой, но все ребята молодцы. Стандарты? Иногда получается что-то выжимать из них. Пока желания контролировать мяч у нашей команды больше, чем качества игры.

Нобоа? Посмотрим, что с ним случилось. Для нас это огромная потеря, ведь он - один из ключевых игроков, который смотрится здорово. Для меня его травма стала плохой новостью.