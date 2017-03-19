16:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Семак: "Никакой проблемы из-за большого количества матчей у "Краснодара" не будет"

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Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед матчем 20-го тура против "Краснодара" отметил, что не видит проблемы в большом количестве матчей соперника. Он добавил, что "Уфа" будет проводить ротацию.

– Настроение перед матчем хорошее, здесь весна, а у нас еще зима, – сказал Семак во флеш-интервью перед игрой. – Я думаю, что соперник привык играть в таком графике и никакой проблемы в этом нет. Последний матч они играли дома, есть возможность для ротации. На данном этапе "Краснодар" стремится к топ-командам, а у нас команда молодая и только находится на стадии становления. У "Уфы" есть целая группа игроков, которая восстанавливается, поэтому мы тоже будем проводить ротацию.

Трансляция матча "Краснодар" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
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