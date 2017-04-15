Сергей Семак: "Ничья с "Амкаром" - закономерный результат"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после ничьей в матче 23-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:1) посетовал, что его команда пропустила в концовке встречи. Также наставник отметил напряженный характер встречи.

– Игра получилась сложной, нервной. Мы расстроены концовкой – упустили победу в самом конце матча. Второй тайм мы провели хуже, чем первый. Позволили сопернику создать два опасных момента в концовке. Расстраивает, что невнимательно сыграли. Разберем. В целом, сегодня была игра хороших соперников, боевая, с большим количеством моментов. Результат закономерен.