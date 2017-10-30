Сергей Семак: "Ничейная игра, в которое удача улыбнулась "Уфе"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Рубином" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России сказал, что его команда смогла победить благодаря везению. Специалист отметил, что встреча получилась равной.

- Игра была очень тяжелая. Мы неудачно начали, пропустили быстрый гол, - сказал Семак в эфире канала "Наш футбол". - Против такой команды как "Рубин" отыгрываться очень сложно. Но смогли отыграться. В целом игра была равная, было очень много борьбы. В концовке нам повезло больше и мы добились победы. Была ничейная игра, в которое удача улыбнулась нам.

- Замена третьего защитника на нападающего - это наработка после матча со "СКА-Хабаровск"?

- Нам нужно забивать, побеждать. Ничейная игра. Естественно, мы хотели добавить остроты в атаку. Конечно, ничья нам была абсолютно не нужна. Понятно, что каждое очко важно, но дома мы всегда играем на победу. Другое дело, получается или нет. Но, стараемся.

- Есть удовольствие от того, что обыграли одного из своих учителей?

- Удовольствие от того, что до этого мы ни разу не побеждали "Рубин". Возможно, это давило на кого-то из ребят. Для наших болельщиков это важная победа. Какой-то принципиальности для меня этот матч не носил.