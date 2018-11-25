Сергей Семак: "Не рискнули сыграть в четыре защитника". Перед матчем он говорил другое!

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Ростовом" в 15-м туре чемпионата России похвалил Роберта Мака и Далера Кузяева за игру на флангах полузащиты. Специалист признал, что клуб играл в три защитника, при этом перед матчем он заявлял, что команда будет действовать по схеме 4-4-2.

- Здорово смотрелись на флангах Далер Кузяев и Мак, ничего на флангах не дали создать, - сказал Семак в эфире "Матч премьер". - В атаке Роберт неплохо смотрелся, обыгрывал один в один. И построение, и позиции, которые мы выбрали, себя оправдали. Мы не рискнули сыграть в четыре защитника, исходя из того состава, что у нас был. Вышел атакующий состав с тремя защитниками.

- "Ростов" пропустил три гола после вброса из аута. И сегодня пропустил четвертый. Делали на этом акцент?

- Да, делали акцент, но не думаю, что это какая-то закономерность, так сложилось.

- После забитого мяча и в начале второго тайма вы отдавали инициативу "Ростову". Намеренно?

- Нет, конечно. Устали после сборных, приезжали игроки в разном состоянии, кому-то свежести не хватало. Где-то нас заставляли садиться ниже. Есть недоработки определенные.

- Насколько принципиально выиграть первый круг?

- У нас чемпионат не 15 туров, а 30. Приятно быть на первом месте, но все понимают, как будет тяжело в дальнейшем. Фаворитов, которые на голом мастерстве могут выиграть чемпионат, нет. Будем работать, нужно хорошо провести оставшуюся часть до зимнего перерыва.