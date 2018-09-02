Сергей Семак: "Не думаю, что "Зенит" сильнее других в России"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после ничьей в матче 6-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:0) отметил, что считает свою команду средней по европейским меркам, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– После матча в Норвегии вы сказали, что "Зенит" – средняя команда. Почему вы так считаете?

– По европейским меркам – средняя. Клубы из пятерки сильнейших чемпионатов могут позволить себе значительные вливания, а мы такое позволить себе не можем. Мы только к этому стремимся. Не думаю, что мы сильнее остальных в России.

– Будете ли вы кого-то поднимать из "Зенита-2"?

– В "Зените-2" есть хорошие ребята. Некоторые даже могут тренироваться с нами. Но играть... Такого усиления нет.

– Что вы думаете о группе в Лиге Европы?

– В нашей группе нет ни аутсайдеров, ни фаворитов. Все будет зависеть от отдельно взятых эпизодов. "Бордо" еще поднимется, "Копенгаген" нам хорошо знаком, да и "Спарта"... Лига Европы – хороший турнир, который даст нашим игрокам опыта.