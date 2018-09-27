Сергей Семак: "Не думаю, что матч "Зенита" в Минске был худшим по качеству"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью "России 24" отметил, что игра его команды в отборе Лиги Европы с минским "Динамо" на выезде не была худшей в сезоне. Напомним, что "Зенит" в гостях проиграл со счетом 0:4, а затем дома победил со счетом 8:1.

– Я не думаю, что матч в Минске был худшим по качеству в нашем исполнении. Сложилось так, что в этот день все было против нас. Вот и все, – подчеркнул Семак. – Были, конечно, ошибки, недопонимание. Причем у тех, кто все время играл вместе. И это расхоложенность какая-то. Когда люди думаю, что их запаса прочности и багажа хватит, чтобы выиграть. Когда думаешь об этом, происходит подобное. У нас нет запаса прочности и мастеров, которые могли бы играть при любой ситуации. Поэтому нужно всегда прикладывать усилия, складывать все воедино.