Сергей Семак: "Надеюсь, Дзюба сможет сыграть в Оренбурге"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 7-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" отметил силу ближайшего противника, а также рассказал о готовности сыграть форварда Артема Дзюбы.

– Все ли вернулись из сборных здоровыми? В частности, готов ли сыграть в основе Дзюба?

– Все вернулись. Последним в четверг во второй половине дня прилетел Паредес. Артем, надеюсь, сможет сыграть. Еще есть два дня, он тренируется с нами.

– Чем опасен "Оренбург"?

– Выступление "Оренбурга" уже впечатлило многих. После первого этапа сезона команда забралась достаточно высоко. На своем поле она играет особенно хорошо. Это очень сложный соперник, который хорошо умеет обороняться, использовать свои сильные качества, извлекать максимум из тех ресурсов, что есть. Фланговые передачи, "стандарты"... Коллектив подобрался очень хороший, все понимают требования главного тренера.

– Вы учитываете то, что игра пройдет на искусственном газоне?

– Учитываем, думаем о здоровье футболистов. Искусственное поле может вызвать повышенный риск травматизма. Да и качество поля, конечно, влияет. Это дополнительный плюс для команды хозяев. Но мы должны играть на любом поле. (Гоша Чернов)

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