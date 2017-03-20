Сергей Семак: "Надеюсь, что мы с "Уфой" стали единым целым"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что уже полностью адаптировался в новой роли. Российский специалист, ранее работавший в тренерском штабе "Зенита", возглавил клуб в 2017 году.

- Сергей Богданович, вы уже полностью адаптировались в новой роли главного тренера? - вопрос Семаку.

- Деваться некуда (улыбается). Я уже три месяца в этой должности, пора привыкать. Конечно, был момент адаптации, ведь в принципе непросто начинать на новом месте. Ведь у нас по физподготовке, по реабилитации были некоторые вопросы, которые удалось закрыть по ходу предсезонной подготовки. Так что было много организационных сложностей, что, думаю, есть на любой работе.

- Вы перечислили именно организационные моменты, а психологически идти на повышение по статусу было легко?

- Мы перестраиваемся вместе с командой. И какие-то фрагментарные моменты у нас получаются, но и есть то, что не получается. В любом случае, мы должны делать максимум из того, что можем, а далее будем смотреть.

- Из ваших слов следует, что с коллективом "Уфы" вы уже являетесь единым целым…

- Я надеюсь, что да. Тут надо спрашивать у коллектива (смеется).