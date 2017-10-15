Сергей Семак: "На моем лице нет радости от победы над "Локо", поскольку готовлюсь к вылету в Хабаровск"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 13-го тура против "Локомотива" (1:0) поблагодарил за игру защитника Павла Аликина, который в преддверии встречи неважно себя чувствовал. Специалист подчеркнул, что команда уже готовится к гостевой встрече против "СКА-Хабаровск".

– Аликин начал голевую атаку, надо как-то отметить парня.

– Мы отмечаем его, не переживайте. Его участие в игре было вообще под вопросом, потому что он заболел и вчера себя чувствовал неважно, а сегодня играл с болезнью. Огромное ему спасибо, настоящий капитан, настоящий боец. Все те слова, которые мы говорим, он заслужил на сто процентов.

– Сегодня оборона хорошо сыграла с вернувшимся в составе Никитиным?

– У нас достаточное количество игроков и абсолютно все в обойме. Они знают, что у кого-то есть шанс, у кого-то больше, у кого-то меньше. Тем не менее, мы следим за состоянием каждого игрока, тот же Леша Никитин, то как он тренируется достойно уважения. Благодаря тому, что каждую тренировку он пашет, он является примером для молодых футболистов.

– Если научить Пауревича дальним ударам, какие совершали вы, то из него же можно сделать идеального игрока?

– Он итак забивает, идеальных людей не существует. Мы всех будем учить, и я буду учиться.

– Можно ли ожидать, что выезд в Хабаровск будет более сложным испытанием, чем встречи с лидерами?

– Конечно, мы уже думаем об этой игре. Нужно немного посмаковать победу, заслуженную, тяжелую, трудную, над прекрасной командой. А с завтрашнего дня будем думать о следующей сопернике, будет перелет. Видите, что радости на моем лице нет, готовлюсь к следующему матчу.

– Следите за выступлениями "Уфы" в национальных сборных. Никитин повысил свои шансы по сравнению с Табидзе, который за молодежку Грузии не очень удачно выступил?

– Я не согласен, что он плохо сыграл, голы забивались не по его вине. Мы понимаем, что парню 21 год, понимаем, что ему нужно быть набрать багаж опыта. Посмотрите, сколько игроков этого возраста играют в премьер-лиге? А он играет и является одним из основных наших защитников, это говорит о том, что он обладает определенным талантом, определенными навыками, которые нас устраивают, а над ошибками мы работаем.

– Вопрос от телевизионной программы "Вкусный футбол". Дмитрий Живоглядов, отвечая на вопросы, какой футбол ставит Сергей Семак, ответил: "Вкусный". Каким одним словом вы бы охарактеризовали сегодняшнюю игру?

– Вы же понимаете, что если вкусный, то нужно понимать, какие ингредиенты есть в распоряжении любого повара перед готовкой. Сегодня был такой бульончик домашний с любовью приготовленный с такими макарошками и лапшичкой татарско-башкирской. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" – "Локомотив"