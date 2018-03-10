18:59 | Футбол — РФПЛ

Сергей Семак: "На данный момент у "Уфы" нет условий для еврокубков"


Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подчеркнул, что нынешние условия не позволяют команде выступать в еврокубках. Уфимцы занимают шестое место в турнирной таблице, которое при определенных условиях может дать им право выступать в Лиге Европы.

- Снова встает вопросы о еврокубках, готовы к борьбе?

- Для того, чтобы ставить задачу нужно создать условия, которые будут достаточны для ее решения.  На данный момент у нас нет таких условий, мы стараемся делать то, что можем. Восхищаюсь трудолюбием, работой своих игроков, которую они проводят. Набранные очки – показатель того, что мы правильно делаем свою работу.  (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Уфа - Анжи

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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