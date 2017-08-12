Сергей Семак: "Мячи "Ростова" надломили "Уфу", но это урок для всех нас"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от "Ростова" (1:4) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что голы надломили уфимцев. Специалист также добавил, что не стал бы делать поспешных выводов об изменении состава.

– Комментировать что-либо сложно после такого поражения, до первого гола была абсолютно равная игра, тяжелая, вязкая, с минимальным количеством голевых моментов, как многие и предполагали, – сказал Семак. – Впоследствии красивый гол забили, но пропустили слишком быстро, несколько рикошетов в своей штрафной, плюс необязательный пенальти в простой ситуации. В дальнейшем не наш был день, и получили столько, сколько получили.

– По итогам этой игры есть кандидаты на скамейку?

– Я бы не стал на горячую руку делать оргвыводы, выигрывает и проигрывает вся команда, и списывать одного, двоих, троих неправильно. Всем даются шансы, чтобы проявить себя, кто сильнее, тот и играет, профессиональный спорт – жестокая вещь.

– Показалось, что оборона рассыпалась как карточный домик, может быть, длинная беспроигрышная серия сказалась?

– Мы разберемся, но по ходу матча играли абсолютно надежно в обороне за исключением некоторых моментов, в которых пропустили. Эти мячи надломили ребят, но это урок для всех нас, будем двигаться дальше. Мы посмотрим, это системный сбор или серия индивидуальных ошибок. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов" ​