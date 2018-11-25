Сергей Семак: "Мои слова о схеме 4-4-2? Перед игрой мы должны максимально усложнить работу сопернику"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему он солгал о расстановке команды перед матчем 15-го тура РПЛ против "Ростова" (2:0). Перед игрой во флеш-интервью он заявил, что "Зенит" будет играть по схеме 4-4-2 с Далером Кузяевым на левом фланге обороны. На деле же петербуржцы действовали в три центральных защитника, Кузяев играл справа в обороне, а Роберт Мак – слева.

– Перед матчем вы говорили, что сыграете с расстановкой 4-4-2. Это была неуверенность в наигрывании схемы в три центральных или попытка запутать соперника? Карпин сказал, что за такими высказываниями в "Ростове" никто не следит.

– Зачем мне перед игрой рассказывать что-то? Следят или нет – не наше дело. Мы должны сделать максимум для того, чтобы усложнить работу тренерского штаба соперника. Естественно, я не могу раскрывать какие-то вещи перед игрой. Было бы глупо признаться, что Мак будет играть слева, это неправильно. (Егор Бычков)