Сергей Семак: "Могли забить "Рубину" больше"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от "Рубина" (1:2) в матче 27-го тура чемпионата России на пресс-конференции заявил, что у его подопечных были моменты, чтобы забить больше сопернику в этой встрече. "Уфа" идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, "Рубин" располагается на 8-й строчке.

– Плохо сыграли при стандартах у наших ворот, – сказал Семак. – Могли забить больше одного, моменты были. Чтобы рассчитывать на положительный результат нужно забивать и не пропускать. Будем готовиться к следующему матчу. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Уфа" //

Сергей Семак: "Судейство? "Уфа" скромная команда, нас в расчет никто не берет"