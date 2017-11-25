Сергей Семак: "Могли добиться ничьей"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 18-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:2) отметил, что команда могла добиться ничейного результата, однако не хватило реализации.

– В первом тайме в атакующей фазе сыграли ниже своих возможностей. В обороне – один момент у "Ахмата", один момент у нас был, – отметил Семак в эфире телеканала "Наш футбол". – Обидно, что в самой концовке пропустили со стандарта.

Во втором тайме ошиблись. Естественно, после 0:2 тяжело вернуться в игру. Однако моменты были, могли забить. Могли добиться ничьей. В концовке не повезло, не хватило реализации, хотя моменты были хорошие. К сожалению, очков не набрали. Будем идти дальше и работать.