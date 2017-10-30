Сергей Семак: "Мне до Бердыева, как до канадской границы пешком"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подчеркнул, что команда одержала волевую победу в матче 15-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1). Специалист рад, что его подопечные сумели проявить характер.

– Очень неудачно для нас начался матч, неуверенно сыграли при стандартном положении. Понимали, насколько сложно будет отыграться против такой команды, – сказал Семак. – Хорошо, что смогли это сделать в первом тайме. Во втором футбола было мало, больше борьбы. В концовке оказались удачливее за счет стандартного положения – Ванек хорошо исполнил. Рад, что проявили характер, одержали волевую победу при равной игре.

"Рубин" очень хорошо укомплектован, силен индивидуально, а Бердыева все мы прекрасно знаем. По уровню организации это одна из лучших команд в премьер-лиге. Понятно, что результат не тот, который ждут болельщики.

– Вы переиграли своего наставники, чувствуете что-то особенное?

– Нет, здесь не стоит все переносить на поединок между тренерами. Мне до Курбана Бекиевича, как до канадской границы пешком. У меня еще очень долгий путь, дай бог его пройти. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Напомним, что Семак в качестве футболиста выступал в составе "Рубина" с 2008 по 2010 год под руководством Курбана Бердыева.