Сергей Семак: "Международная пауза - дополнительная головная боль"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 7-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" высказал свое мнение о паузах на игры национальных сборных, а также отметил, что полузащитник Клаудио Маркизио может полететь на гостевую игру.

- Международная пауза - проблема для клуба, у которого много "сборников"?

- В больший степени это нехорошо. Для тех, кто играет за свои сборные, хорошо. Но не для тех, кто не играет. Эмоциональный фон, длительный перелеты, как у Паредеса... Для тренера подобные вещи - дополнительная головная боль. С функциональной точки зрения игрокам сложно возвращаться к решению клубных вопросов после сборных.

- Возьмете Маркизио в Оренбург?

- Посмотрим. Думаю, что да. У нас есть еще время, в субботу определимся с составом. (Гоша Чернов)

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