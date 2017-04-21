Сергей Семак: "Матч "Уфа" – ЦСКА не будет носить для меня принципиального характера"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед матчем 24-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что уважает экс-наставника уфимцев Виктора Гончаренко, ныне работающего с армейцами. Специалист подчеркнул, что предстоящая встреча – шанс проверить возможности его команды.
– Никаких проблем нет, – сказал в интервью для клубного телевидения Семак. – Прошло достаточно времени для того, чтобы отойти от предыдущего нашего матча, восстановиться, подготовиться к следующей игре. То, что игра пройдет в пятницу, для нас значения не имеет. Есть дискомфорт в проведении игры сегодня, поскольку в субботу болельщиков пришло бы на стадион значительно больше.
С большим уважением отношусь к Виктору Михайловичу Гончаренко. Он заслужил своей работой приглашение в топ-клуб страны. Я же только в начале тренерского пути. Для меня лично предстоящая встреча не будет носить принципиального характера. Это еще один матч с очень хорошим и сильным соперником. Это возможность посмотреть, насколько мы развиваемся, в каком направлении идем с точки зрения игры, результата, нашего будущего.
Игра для меня не имеет принципиального значения. Это бывает только в том случае, когда футболист считает, что ему мало доверяли в предыдущем клубе. У кого-то складываются хорошо матчи против бывших команд, у кого-то не очень. У всех по-разному.
Отметим, что матч "Уфа" – ЦСКА состоится 21 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
xoz27
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11:51
shpasic
и с ЦСКА, и с Зенитом будет убиваться Уфа, чтобы оттуда Семака вернули главным, хотя в ЦСКА вряд ли вернут, конечно, пока там Гинер.
11:47
Жорик Вартанов
71 masson.....................хватит нести чушь, наверняка пятачок?. Богданыч - Конь навсегда. Болелы и фаны, Сереж, тебя и сейчас любят. Удачи тебе! но, не сегодня)))___________ единственный армеец который заслуживает уважения, да и тот продался бомжам))) вот увидишь как Уфа будет играть с ЦСКА и как с Зенитом)
11:43
71
masson.....................хватит нести чушь, наверняка пятачок?. Богданыч - Конь навсегда. Болелы и фаны, Сереж, тебя и сейчас любят. Удачи тебе! но, не сегодня)))
11:28
masson
Это бывает только в том случае, когда футболист считает, что ему мало доверяли в предыдущем клубе. Семаку в ЦСКА доверяли, но только до прихода Карвалью. После чего Семака выставили из ЦСКА с волчьим билетом, во Францию задаром, при действующем контракте...Семак лукавит, зуб на ЦСКА он имеет большой
11:18