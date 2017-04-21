Сергей Семак: "Матч "Уфа" – ЦСКА не будет носить для меня принципиального характера"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед матчем 24-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что уважает экс-наставника уфимцев Виктора Гончаренко, ныне работающего с армейцами. Специалист подчеркнул, что предстоящая встреча – шанс проверить возможности его команды.

– Никаких проблем нет, – сказал в интервью для клубного телевидения Семак. – Прошло достаточно времени для того, чтобы отойти от предыдущего нашего матча, восстановиться, подготовиться к следующей игре. То, что игра пройдет в пятницу, для нас значения не имеет. Есть дискомфорт в проведении игры сегодня, поскольку в субботу болельщиков пришло бы на стадион значительно больше.

С большим уважением отношусь к Виктору Михайловичу Гончаренко. Он заслужил своей работой приглашение в топ-клуб страны. Я же только в начале тренерского пути. Для меня лично предстоящая встреча не будет носить принципиального характера. Это еще один матч с очень хорошим и сильным соперником. Это возможность посмотреть, насколько мы развиваемся, в каком направлении идем с точки зрения игры, результата, нашего будущего.

Игра для меня не имеет принципиального значения. Это бывает только в том случае, когда футболист считает, что ему мало доверяли в предыдущем клубе. У кого-то складываются хорошо матчи против бывших команд, у кого-то не очень. У всех по-разному.

Отметим, что матч "Уфа" – ЦСКА состоится 21 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.