Сергей Семак: "Лунев допускает элементарные ошибки. Но у него сложный сезон..."

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в матче 17-го тура премьер-лиги от "Рубина" (1:2) отметил, что ошибка, которую допустил в моменте со вторым пропущенным голом вратарь Андрей Лунев, несвойственна для него, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Что случилось с Луневым?

– Второй матч подряд допускает элементарные ошибки, не свойственные ему. Но у него сложный сезон.

– Насколько серьезное повреждение у Дзюбы?

– У него рецидив травмы. Не знаю, сможет ли он сыграть в Праге. В понедельник решим. Вероятность, что Дзюба не полетит туда, есть.

– Иванович в роли Дзюбы в конце матча – это разовая акция?

– Весь атакующий потенциал был на поле, не было смысла играть в три защитника, стали играть в два. Старались выжать моменты, но не смогли, хотя добавили остроты.