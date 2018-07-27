Сергей Семак: "Лучше в качестве резервных заявлять стадионы, построенные к чемпионату мира"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 1-го тура премьер-лиги с "Енисеем" отметил, что ситуация в красноярской команде схожа с петербургской, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- В Тюмени вам предстоит сыграть на искусственном поле. Что вы об этом думаете?

- Синтетика бывает разного качества. Какое в Тюмени, я не знаю. Но условия будут равными для обеих команд. На мой взгляд, если выбирать другое поле для матча, то нужно заявлять те стадионы,которые построены к чемпионату мира. Будет лучше картинка, больше зрителей, интереснее играть футболистам.

- Уже изучили соперника - "Енисей"?

- Мы смотрели многие матчи, с ЦСКА, например. Команда меняется, большое количество опытных игроков добавилось по ходу предсезонной подготовки. В этом отношении ситуация похожая на нашу.