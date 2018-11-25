Сергей Семак: "Кузяев сыграет слева в обороне, у "Зенита" проблема с защитниками"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о схеме, по которой петербуржцы будут играть с "Ростовом" в 15-м туре РПЛ. По словам специалиста, Далер Кузяев из-за нехватки левых защитников, сыграет на этой позиции.

- Контрольные матчи не совсем отражают то, что мы увидим, на них мы другую схему выбираем, - сказал Семак в эфире "Матч премьер". - Сегодня ничего нового не будет, будем играть так же.

- 4-4-2?

- Да.

- Кузяев на левом фланге в обороне?

- Да, придется. У нас проблема с защитниками, вариантов было немного.

- Как дела со сборниками? Паредес больше всех пролетел.

- Надеюсь, восстановился немного. У нас не было тренировок, чтобы в полной мере посмотреть, как он восстановился. Может показать только игра. После сборных всегда тяжело переключаться на наш чемпионат.

- Какой рисунок ждете? Они на контратаках, вы с мячом?

- "Ростов" обычно так и играет. В последнее время они больше атакуют, но в целом все так же.

"Зенит" - "Ростов": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 25 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)