Сергей Семак: "Конечно, Кокорин и Дзюба сочетаемы"

На пресс-конференции перед выездным матчем против махачкалинского "Анжи" главный тренер "Зенита" сказал, что нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин могут играть вместе.

-Все ли футболисты могут поехать в Махачкалу?

-Есть небольшие повреждения у одного игрока из тех, кто играл в последнее время. Завтра узнаем точно, готов ли он полететь с нами.

-У тех футболистов которые, играли в Астрахани есть шансы чаще появляться в составе?

-Шансы есть абсолютно у всех. У нас высокая конкуренция, особенно в центре поля. Что касается ребят, они вышли и показали на что способны. Будем анализировать, кто готов к конкретной игре, это обычная спортивная конкуренция. Сезон длинный и у всех будет возможность сыграть. Вопрос сколько.

-Недавно отмечалось 50-летие легендарной школы "Смена", действительно ли невозможно привлекать новых воспитанников в основе? "Зенита-2" достаточно?

-21 игрок сейчас в нашем распоряжении. Я надеюсь, в будущем будут талантливые воспитанники для главной команды. В "Зените-2" мы всех знаем, иногда берем игроков на товарищеские матчи, как и ребят из молодежки. Но я бы не сказал, что кто-то может конкурировать с игроками первой команды. Мы решаем самые высокие задачи. Считаю, что неправильно давать практику игрокам в обмен на результат.

-В Астрахани отличился Кокорин. Насколько они сочетаемы с Дзюбой на поле?

-Конечно, их можно сочетать. Ждем, когда Саша наберет кондиции. Обсуждать - это ваша работа, наша - работать. Существует множество вариантов, при которых они могут вместе быть на поле, но пока Саше надо добавлять, он очень много пропустил.

-В матче с "Копенгагеном" Артем Дзюба много смещался налево. Это как раз одна из заготовок?

-Мы не думали об этом в Копенгагене. (Артем Рябовол)

Матч "Анжи" - "Зенит" состоится 30 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.

Все о чемпионате России – здесь.