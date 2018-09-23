Сергей Семак: "Кокорин и Маммана пока не набрали необходимых кондиций"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Локомотивом" (5:3) отметил, что Александр Кокорин и Эмануэль Маммана еще не набрали игровой тонус.

- Кокорин и Маммана попали в заявку, Кокорин даже вышел на несколько минут. Можно считать, что они уже вернулись в строй?

- Они вернулись в общую группу, недавно начали тренироваться. В строй вернутся, когда мы полноценно начнем на них рассчитывать, когда они наберут игровой тонус. Оба пропустили очень много, и пока сложно сказать, сколько времени потребуется, чтобы они набрали прежние кондиции. (Егор Бычков)