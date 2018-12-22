Сергей Семак: "Когда играл, казалось, что работа главным тренером далека от меня"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сказал, что в бытность футболистом не думал о тренерской работе. Семак начал тренерскую карьеру в 2013 году, войдя в штаб "Зенита".

– Когда я играл, мне казалось, что как раз работа главным тренером очень далека от меня, – цитирует "Православие и мир" Семака. – Я понимал, насколько это сложно, и пытался от нее отдалиться. Когда закончил свою карьеру игрока, был выбор: что дальше, куда идти и чем заниматься. Я решил остаться в футболе, стал ассистентом, помощником главного тренера. Впоследствии, действительно, это уже начало нравиться.

Полное понимание пришло, когда я стал исполняющим обязанности тренера на пару матчей. Тогда смог по полной ощутить, что это такое. Это очень тяжело, но интересно. Это та работа, которая заставляет много волноваться, переживать. Она отнимает много сил, но, с другой стороны, доставляет огромное количество радости, если видишь результат, плоды работы.

– Главный тренер "Уфы" и главный тренер "Зенита" – в чем разница?

– Разницы большой нет. Работа главного тренера есть работа главного тренера. Ты всегда отвечаешь за результат, за команду. Понятно, что отношение к "Зениту" иное: амбиции у клуба выше, ажиотаж вокруг команды гораздо больше. Игроки уровнем выше, многие требуют индивидуального подхода. Я стараюсь уделять этому большое внимание.

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