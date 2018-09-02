Сергей Семак: "Кажется, у Дриусси серьезная травма"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал матч 6-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:0). По его словам, Себастьян Дриусси получил серьезную травму.

– "Спартак" до этого матча все голы забил после "стандартов", четыре после угловых. Сегодня "Зенит" справился со "стандартами", за исключением момента с Джикией. Готовились ли вы конкретно к обороне при штрафных и угловых?

– Конечно, готовились, разбирали "Спартак", он хорошо использует моменты, там есть ребята, которые хорошо вверху играют. Но одно дело разбирать, а другое – насколько это получается в игре.

– Как вам игра Рассказова?

– За исключением момента, когда ему можно было красную карточку показывать, ведь он не успел за Ерохиным... Неплохо. Старался.

– Что с Дриусси?

– Он получил по голове, это был удар в стиле карате. Кроме того, у него проблема с голеностопом. Будем обследовать, в понедельник мы узнаем. Кажется, это серьезно.

– "Спартак" без Промеса и с Промесом – разные команды?

– Команда – это команда. Промес – это топ-игрок, он может сделать результат, он часть команды. Такой игрок очень важен для нашего чемпионата. (Гоша ЧЕРНОВ)