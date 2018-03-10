Сергей Семак: "Интенсивность тренировок из-за погоды приходилось повышать"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Анжи"​ отметил, что из-за погодных условий пришлось внести коррективы в подготовку команды.

– Думаю, все команды, которые готовились в той же климатической полосе, столкнулись с погодными условиями. В целом ничего не поменялось, – отметил Семак в эфире телеканала "Наш футбол". – Последние пару недель стоит холодная погода, но мы готовились как обычно.

Интенсивность тренировок приходилось повышать, потому что очень холодно и малоинтенсивные тренировки не подходили. Думаю, все команды столкнулись с этой же проблемой и старались проводить тренировки максимально активно и интересно, чтобы выжать максимум полезного.