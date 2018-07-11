Сергей Семак: "Игра состоится, потому что мы пообщались со Спаллетти"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги контрольного матча с "Грассхоппером" (2:0). Также он рассказал, что питерцы сыграют с "Интером" благодаря его общению с главным тренером соперников Лучано Спаллетти. Семак играл у Спаллетти, когда тот возглавлял "Зенит".

– Я думаю, на протяжении матча игра по-разному складывалась: начали не так, как хотелось бы, – цитирует официальный сайт "Зенита" Семака. – Первый тайм достаточно сложным был, много борьбы и поле... Трава высокая, сложно было играть, приспосабливались достаточно долго. Во втором тайме, особенно после второго мяча, забитого нами, соперник раскрылся, у нас было много возможностей для того, чтобы увеличить счет, поэтому игра получилась интересной, информативной. Будем ее разбирать и работать над ошибками.

– "Зенит" сыграет с миланским "Интером". У вас наверняка в телефоне есть номер Лучано Спаллетти. Созванивались ли вы?

– Именно поэтому игра состоится! Мы общались, узнали друг у друга, как дела, а потом говорит: "Давайте сыграем?" Я ответил, что сыграем с удовольствием, с огромным. Очень хорошо, что все получилось в организационном плане – мы довольно долго ждали подтверждений, место, но все удалось, и мы очень рады. Соперник – очень серьезного уровня, и нам интересно будет сыграть.

"Зенит" встретится с "Интером" 21 июля в Пизе.