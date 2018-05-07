21:42 | Футбол — РФПЛ

Сергей Семак: "Игра "Рубина" и "Уфы" затмила проводы Гекдениза"

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Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 29-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) отметил, что доволен ничьей.

- Ничья нам не помешает, ведь "Рубин" в турнирной таблице нас не обойдет, мы останемся выше казанцев, сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". - Результат и игра затмили проводы Карадениза Гекдениза. Но он прекрасный игрок, который посвятил большую часть карьеры "Рубину". Желаю ему реализовать себя на новом поприще. Можно гордиться такой карьерой, как у него. Он бился до конца в каждом матче. Его уважают болельщики всех клубов чемпионата России.
 

Рубин - Уфа

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локомотив" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

Семак же еще вместе с Караденизом громил Барселону? ) А Карадениз забил тогда тем монстрам гол!

22:02

Вопреки

не понял.. куда и кто гасит комменты ???

21:55

Вопреки

Раньше "Рубин" критиковали за "автобус", а сейчас против него ставят электрички... И НИЧЕГО , не стыдно, радуются ничьей... Стыдоба, Семак !!!

21:54

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