Сергей Семак: "Игра "Рубина" и "Уфы" затмила проводы Гекдениза"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 29-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) отметил, что доволен ничьей.

- Ничья нам не помешает, ведь "Рубин" в турнирной таблице нас не обойдет, мы останемся выше казанцев, сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". - Результат и игра затмили проводы Карадениза Гекдениза. Но он прекрасный игрок, который посвятил большую часть карьеры "Рубину". Желаю ему реализовать себя на новом поприще. Можно гордиться такой карьерой, как у него. Он бился до конца в каждом матче. Его уважают болельщики всех клубов чемпионата России.

