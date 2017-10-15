Сергей Семак: "Игбун точно не симулировал в эпизоде с падением в штрафной "Локо"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 13-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:0) отметил, что его подопечные заслужили набранные три очка. Специалист подчеркнул, что команда провела хорошую работу во время перерыва на матчи сборных.

– Мне игра в исполнении нашей команды понравилась, может быть, нам сложно даются голы, не скажу, что у нас было много супермоментов, но острота постоянно исходила от нас, – сказал Семак. – Неплохо мы использовали стандартные положения, конечно, нужно забивать. В целом претензий, естественно, ни к кому нет. По самоотдаче, по движению, по дисциплине провели хороший матч и заслужили победу.

– Правильно ли дана желтая карточка Слаю?

– На мой взгляд, нет. Сам момент в повторе не видел, но с помощниками обсуждали. Можно обсуждать был пенальти или нет, но речи о симуляции точно не идет. В дальнейшем игроки "Локомотива" провоцировали Слая, в случае с предполагаемой второй карточкой судья принял верное решение.

– Можно ли сказать, что перерыв на игры сборных положительно сказался?

– Провели хорошую работу, конечно, ребята стараются. Если сегодня смогли показать хорошую игру, то готовились правильно. Но игра уже закончилась, пора готовиться к следующей. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" – "Локомотив"