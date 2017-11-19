Сергей Семак: "Игбун - лидер "Уфы", его будет не хватать в матче с "Уралом"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед матчем 17-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, товарищеская игра на Кипре пошла на пользу его команде. Он также добавил, что нападающий Силвестр Игбун -лидер и ключевой игрок уфимцев.

– Товарищеский матч на Кипре? Нужен был спарринг-партнер, чтобы поддержать форму во время паузы на игры сборных, – сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". – Была возможность сыграть в хороших климатических условиях. Кроме этого, для нас это было выгодно с экономической точки зрения.

Игбун? Он наш лидер и ключевой игрок в атакующей линии, его будет не хватать. Также нет Ванека – для нас две серьезные потери, но это шанс для других проявить себя.

Трансляция матча "Уфа" - "Урал"