Сергей Семак: "И Ригони, и Полоза, может, был смысл попридержать"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рад, что отданные в аренду Дмитрий Полоз ("Рубин") и Эмилиано Ригони ("Аталанта") получают игровую практику. Об этом он рассказал в интервью "Фонтанке".

- У вас была договоренность не брать в "Зенит" футболистов из "Уфы"?

– Нет, абсолютно никакой договоренности.

- Это же на самом деле вопрос "почему Обляков перешел в ЦСКА, а не поехал с вами в Петербург" (Иван Обляков – воспитанник СШОР "Зенит", родившийся в деревне Вындин Остров в Ленинградской области. - Прим. "СЭ"). Он мог бы сойти за собственного воспитанника.

– Мог бы, но надо еще учитывать количество игроков на контрактах на тот момент – их было больше 30. Да и сейчас много. Огромное количество футболистов, высочайшая конкуренция. Обляков прекрасный парень, футболист хороший. Самое важное для футболистов – количество игрового времени, которое я могу дать.

Главное, чтобы они понимали, что их ждет. Есть те, кому это количество неважно, а есть те, кому комфортнее играть по 90 минут каждое воскресенье. Мы отдавали в аренду футболистов в ущерб нашему клубу, потому что были хорошие предложения от других команд, а футболисты хотели играть.

Я прекрасно понимаю Диму Полоза, и запихивать его на фланг в нашей схеме, потому что на его оптимальной позиции у нас конкуренция высока, неправильно. И Ригони, и Полоза, может, был смысл попридержать. Но пускай наша обойма будет поменьше, и мы будем изворачиваться, но востребованные ребята лучше получат возможность играть.

Это же и клубу идет на пользу: они на виду, ликвидные игроки. Полоз забил за сборную, Ригони два мяча в первой же встрече за "Аталанту" забил. Я рад за каждого футболиста, который, уйдя в аренду, набирает количество игрового времени.

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