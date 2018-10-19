Сергей Семак: "Хотелось бы, чтобы Кокорин и Мамаев остались в футболе"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал уголовное дело в отношении форварда клуба Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Оба футболиста заключены в СИЗО по подозрению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Ранее они подали апелляции на перевод под домашний арест. Апелляция Мамаева уже отклонена.

– Как относитесь к этой ситуации с Кокориным? Как повлияет его отсутсвие на команду, ведь вы на него рассчитывали? – вопрос Семаку.

– Рассчитывали и рассчитываем на него, – сказал тренер "Зенита". – По тем событиям никто не может говорить или защищать ребят. Это поступок, который нельзя описать словами. По поводу моего отношения – я рад, что более серьезных последствий это не понесло. Никто не умер, никого не покалечили. У нас у всех обостренное чувство справедливости. Если мы хотим двигаться в ногу с законом, то не нужно судить человека по тому, сколько он заработает, это неправильно. Если закон есть, он должен быть. Если мы начнем, пускай даже с ребят, быть справедливыми у каждом случае, то это будет хорошо для всего нашего общества. Надеюсь, что наказание со стороны закона и со стороны клуба будет вполне адекватным их поступкам.

Лично мне очень хотелось бы, чтобы они продолжали заниматься футболом. И тот урок, который они вынесли из всей этой ситуации, стал сигналом. Чтобы они взять веники и подмести что-то внутри себя. (Игорь Новиков)

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!