Сергей Семак: "Хочу видеть Дзюбу в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подчеркнул, что ждет возвращения форварда Артема Дзюбы в клуб. Вторую часть прошлого сезона нападающий провел в аренде в тульском "Арсенале", а сейчас выступает на чемпионате мира в составе сборной России.

– Ждем его, естественно. Сейчас для него первостепенная задача – выступление на чемпионате мира. Я с ним общался. Это праздник для любого футболиста, – отметил в эфире "Матч ТВ" Семак. – Я рад, что он попал в сборную, вышел на поле и забил. Мы будем следить за ним с интересом и ждать назад после чемпионата мира. Вопросы по составу, селекции будем решать, исходя из состояния каждого игрока, его желания остаться в команде. После чемпионата мира я хочу его видеть в "Зените", жду его возвращения. Как тренер – как можно раньше, как болельщик сборной – как можно позже.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу