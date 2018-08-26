Сергей Семак: "Хочу поздравить "Уфу" - они сражались как львы, даже оставшись в меньшинстве"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Уфой" (2:0) в матче пятого тура российской премьер-лиги. По словам тренера, его команда одержала заслуженную победу.

– Удачно сложилось начало матча: смогли забить быстрый гол, затем еще один. После этого немного успокоились, и вторая половина первого тайма прошла в равной борьбе, - цитирует Семака пресс-служба "Зенита". - Что касается второй половины игры, то были и у нас моменты, чтобы увеличить преимущество в счете, были и у "Уфы", чтобы сократить и перевести ход матча в более нервное русло.

Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. Хочу поздравить "Уфу" – они сражались как львы, даже оставшись в меньшинстве. Я прекрасно знаю эту команду и горжусь "Уфой", потому что они большие молодцы. Видно было, как они хотели играть и хотели побеждать. Это очень приятно.

– Как прокомментируете удаление Йокича? Показалось, Ерохин его спровоцировал.

– Мне сложно судить, насколько он спровоцировал или нет. Судья так посчитал, поскольку дал Ерохину тоже желтую карточку. Наверное, он так решил. Лучше задать этот вопрос арбитру или людям, которые будут разбирать этот матч с точки зрения судейства.

– Как вам игра Нету? И не кажется ли вам, что Набиуллин сегодня действовал чересчур прямолинейно?

– Луиш и Эльмир хорошо сыграли сегодня, как и вся команда – молодцы. Мы знаем, что у нас не получается так, как хочется. Все свои проблемы знаем и пониманием. Будем работать и над завершением, и над игрой. Ребята молодцы – играют в свою силу, на максимуме того, что могут.

Седьмой гол Дзюбы, пятая победа "Зенита". "Уфа" проиграла Семаку