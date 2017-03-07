Сергей Семак: "Футболисты "Уфы" должны получать удовольствие от игры"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире передачи "8-16" на телеканале "Наш футбол" отметил, что хочет добиться от команды разнообразия в атаке и обороне. По его словам, игроки должны действовать активнее и получать удовольствие от игры.

- Мне очень хочется видеть команду, которая могла бы разнообразно атаковать и обороняться, - заявил Семак. - Конечно, будем работать над несколькими схемами. И на сборах, и сейчас мы во время матчей перестраиваемся. Понимаем, что нужно играть активнее, получать удовольствие от игры, создавать больше моментов. Но при этом и обороняться, создавая сложности сопернику. Это те шаги, которые мы пытаемся предпринять сейчас в тренировочном процессе. Команда молодая, поэтому нужно привыкать к тому, что необходимо бороться за самый высокий результат в каждом матче.