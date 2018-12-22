Сергей Семак: "Футбол несложно сочетать с христианством"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью изданию "Православие и мир" выразил мнение, что футбол не противоречит христианским ценностям.

- Футбол понятен и чист, - сказал Семак. - Если брать глобально, наверное, все-таки есть минусы. Футбол и придумали, возможно, для того, чтобы отвлечься от более важных и глобальных рассуждений, от понимания всей важности существования.

Но нельзя так однобоко мерить: вот это белое, а вот это черное. Есть серое, есть много других цветов, есть много хорошего.

И футболисты – люди публичные, это вид спорта, который вызывает чувство гордости за свою страну, чувство патриотизма, уважения. Это тяжелый вид спорта, тяжелая работа как таковая. Поэтому есть за что уважать футболистов.

– Футбол – большой бизнес. Сложно его сочетать с христианством?

– Несложно. Надо всегда стараться поступать правильно и быть честным.