Сергей Семак: "Фернандеш - качественный футболист, наша задача давать ему как можно меньше бить по воротам"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Локомотива" подчеркнул, что футболисты соперника умеют бить и забивать. Он также добавил, что уфимцы будут делать все от них зависящее, чтобы подняться в турнирной таблице.

– Мы сделали все, что запланировали в эту паузу. Будем играть и зарабатывать очки, много команд идут плотно в таблице, – сказал в интервью клубной пресс-службе Семак. – Большая группа команд сосредоточена в центре таблицы – до пятого места три очка, до переходных матчей два очка. В каждом туре все может меняться в зависимости от результатов той или иной команды.

Каждый матч надо стараться выиграть. Самоотдача у наших игроков всегда на самом высоком уровне. Матч с "Локомотивом" стоит особняком, нам всегда хочется побеждать. Удачные и неудачные игры чередуются. Нам надо работать, мы можем играть лучше. Будем стараться делать все от нас зависящее, чтобы подняться в турнирной таблице.

Работали ли над тем, чтобы не пропускать от "Локомотива" с дальних ударов? Блокировать все удары невозможно. Стоит отдать должное футболистам "Локо", которые умеют бить издалека. Фернандеш уже много забил, он качественный футболист, который умеет бить и забивать. Наша задача сделать так, чтобы таких возможностей у него было меньше.

Матч "Уфа" - "Локомотив" пройдет сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.