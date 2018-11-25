Сергей Семак: "Это важная и нужная победа"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы в домашнем матче 15-го тура чемпионата России над "Ростовом" (2:0) отметил справедливость результата. По его словам, питерцы могли выиграть крупнее.

– Важная и нужная победа. Начали очень хорошо, но во второй половине первого тайма, к сожалению, немного отдали инициативу – не хватало движения и правильности перестроений, чтобы качественно обороняться, – отметил Семак. – После перерыва сумели забить второй мяч, появились возможности для быстрых атак, могли увеличивать преимущество. В целом – тяжелый матч и заслуженный успех. (Егор Бычков)