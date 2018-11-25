21:55 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Это важная и нужная победа"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы в домашнем матче 15-го тура чемпионата России над "Ростовом" (2:0) отметил справедливость результата. По его словам, питерцы могли выиграть крупнее.

– Важная и нужная победа. Начали очень хорошо, но во второй половине первого тайма, к сожалению, немного отдали инициативу – не хватало движения и правильности перестроений, чтобы качественно обороняться, – отметил Семак. – После перерыва сумели забить второй мяч, появились возможности для быстрых атак, могли увеличивать преимущество. В целом – тяжелый матч и заслуженный успех. (Егор Бычков)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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