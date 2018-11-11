Сергей Семак: "Дзюба попросил замену, у него болит колено"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 14-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2) прокомментировал состояние форварда сборной России Артема Дзюбы, который был заменен на 74-й минуте этой встречи.

- Как чувствует себя Артем Дзюба?

- У него было повреждение. Участие в матче было под вопросом. Исходя из медицинских показателей и его самочувствия, было принято решение поставить его в состав на игру. Замену он сам попросил. Почувствовал боль в колене. Медицинские штабы клуба и сборной решат, что в этой ситуации делать. (Александр Рогулев)

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