Сергей Семак: "Джорджевич пока вне заявки на сезон"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 1-го тура премьер-лиги с "Енисеем" отметил, что новостей по возможным приобретениям футболистов нет, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Когда будут новички? - вопрос Семаку.

- С новичками нет определенности. Все вопросы по трансферной политике лучше адресовывать руководству клуба. Мне, как тренеру, ротация не помешала бы. Усиление состава нужно. Но моя задача - работать с ребятами. Будет возможность - ни один тренер не откажется от усиления. Пока нет никаких новостей.

- Кого вы отцепите от команды? У вас же переизбыток футболистов.

- Переизбытка никакого нет. У нас практически 20 человек, которые готовятся к чемпионату. Единственная позиция, на которой есть переизбыток, - нападающий. Дзюба, Заболотный, Джорджевич... Здесь есть лимит, и для меня достаточно сложно принять решение.

Я должен отталкиваться от многих факторов - от лимита, состояния игроков и контрактных вещей. Джорджевич пока вне заявки на сезон, к сожалению. Сложно что-то сделать по этому поводу.