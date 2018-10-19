Сергей Семак: "Думаю, Лунев сможет сыграть в матче с "Динамо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 11-го тура чемпионата России с "Динамо" рассказал о состоянии вратаря команды Андрея Лунева. В прошлой игре с "Краснодаром" (2:1) он получил повреждение, из-за которого не смог выступить за сборную России в Лиге наций.

– Еще сегодня сделает контрольный снимок, и мы тогда посмотрим, – сказал Семак. – Думаю, что он сможет сыграть против "Динамо". Но ждем подтверждения от медицинского штаба, что мы ничего не усугубим. (Игорь Новиков)