12:17 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Думаю, Лунев сможет сыграть в матче с "Динамо"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 11-го тура чемпионата России с "Динамо" рассказал о состоянии вратаря команды Андрея Лунева. В прошлой игре с "Краснодаром" (2:1) он получил повреждение, из-за которого не смог выступить за сборную России в Лиге наций.

– Еще сегодня сделает контрольный снимок, и мы тогда посмотрим, – сказал Семак. – Думаю, что он сможет сыграть против "Динамо". Но ждем подтверждения от медицинского штаба, что мы ничего не усугубим. (Игорь Новиков)

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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