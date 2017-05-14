Сергей Семак: "Доволен победой и качеством игры в матче с "Анжи"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Анжи" (2:1) в матче 28-го тура чемпионата России подчеркнул, что остался доволен качеством игры своей команды. Специалист также пожелал удачи махачкалинскому клубу в предстоящих матчах. "Уфа" поднялась на седьмое место в турнирной таблице, "Анжи" остался на 12-й строчке, находясь в четырех очках от стыковых игр.

– Я доволен победой и качеством игры, фрагментарно играли лучше во втором тайме, – отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Семак. – Были моменты, которые мне понравились, есть моменты, над которыми надо работать и работать. В остальном ребята молодцы. Пожелаю удачи "Анжи" в трудных предстоящих матчах, они хорошо играли, исполняли "стандарты", с которого и забили. А мы идем дальше, двигаемся вперед.

Весом вклад в победу каждого игрока, даже тех, кто не играл. Так уж сложилось, что кто-то из ключевых игроков ушел в межсезонье, Фатаи много игр пропустил, тот же Игбун выбыл на месяц. Варьируем состав, пытаемся перестраивать игру. Понимаем, какие у нас сильные стороны, и пытаемся на этом строить нашу игру.

Трансляция матча "Уфа" – "Анжи"