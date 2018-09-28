12:38 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Донес до клуба позицию, что Новосельцев не должен играть против нас"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сказал, что по его инициативе клуб не разрешил играть против команды защитнику Ивану Новосельцеву, находящемуся в аренде в "Анжи".

- Иван Новосельцев, находящийся в "Анжи" в аренде не сыграет против "Зенита". Это ваша инициатива?

- Я высказываю свое мнение руководству, но решение принимает клуб. Детали соглашения не знаю, но если игрок получает зарплату в одном клубе и выходит против него играть, я считаю что это неверно. Если клубы делят зарплату, возможны комбинации. В случае с Новосельцевым я донес это до руководства свою позицию. (Артем Рябовол)

Матч "Анжи" - "Зенит" состоится 30 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.

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