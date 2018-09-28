Сергей Семак: "Донес до клуба позицию, что Новосельцев не должен играть против нас"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сказал, что по его инициативе клуб не разрешил играть против команды защитнику Ивану Новосельцеву, находящемуся в аренде в "Анжи".

- Иван Новосельцев, находящийся в "Анжи" в аренде не сыграет против "Зенита". Это ваша инициатива?

- Я высказываю свое мнение руководству, но решение принимает клуб. Детали соглашения не знаю, но если игрок получает зарплату в одном клубе и выходит против него играть, я считаю что это неверно. Если клубы делят зарплату, возможны комбинации. В случае с Новосельцевым я донес это до руководства свою позицию. (Артем Рябовол)

Матч "Анжи" - "Зенит" состоится 30 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.

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