Сергей Семак: "ЦСКА не чужой для меня клуб, но в матче буду всей душой переживать за "Уфу"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА подчеркнул, что задача его команды – сыграть в полную силу. Он также добавил, что переживает за армейцев во всех турнирах.

– Работаем в привычном для нас режиме. У нас есть полноценный недельный цикл, чтобы подготовиться, – сказал в интервью клубной пресс-службе Семак. – После прошлой недели, когда нам пришлось сыграть два гостевых матча и один домашний, сейчас проще, есть возможность подготовиться в плановом режиме. Работаем, ничего нового не придумали. Трудимся, готовимся к матчу с армейцами. Понимаем, что нас ждет тяжелый соперник, лидер чемпионата России последних лет. Конечно, это очень квалифицированная команда с опытом выступлением. Будет очень сложно. Наше дело – сыграть в полную силу, насколько мы сможем, насколько готовы.

Надо показать максимум. В таких матчах организация, движение и борьба выходят на первый план. Будем стараться сыграть как можно лучше. А результат уже предугадать нельзя.

Конечно, я достаточно большой отрезок футбольной жизни провел в ЦСКА, для меня это не чужой клуб. Переживаю за выступление клуба во всех турнирах. Надеюсь, что все будет хорошо и команда сможет выйти из группы в Лиге чемпионов. В конкретном матче буду всей душой переживать за "Уфу", хочется, чтобы мы сыграли достойно.

Встреча ЦСКА - "Уфа" пройдет завтра, 1 октября, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.