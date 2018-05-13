Сергей Семак: "Бюджет клуба – важный аспект, но не все зависит от него"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 30-го тура премьер-лиги с "Тосно" (5:0) заявил, что на него не выходили представители "Зенита", который сегодня объявил о прекращении сотрудничества с итальянским наставником Роберто Манчини, передает из Уфы спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– "Уфа" намного скромнее по бюджету, чем тот же "Рубин". В три или пять раз, как сказал глава Башкирии. За счет чего удалось добиться такого результата?

– Не все зависит от бюджета клуба. Хотя, конечно, это важный аспект, как и условия для тренировок, которые есть у других клубов. Но у нас молодая команда, и она движется вперед. У нас ребята, которые много работают и стараются выжать из себя максимум. Футбольная удача всегда отблагодарит тех, кто много трудится.

– Сегодня весь стадион "Санкт-Петербург" скандировал вашу фамилию. Многие задаются вопросом, вернетесь ли вы в Питер.

– (Смеется). На данный момент я тренер "Уфы". И со мной никто не связывался, разговоров никаких не было.​