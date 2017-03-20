Сергей Семак: "Буду доволен, если "Уфа" завершит сезон на пятом месте"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что доволен отношением команды к тренировочному процессу. По словам специалиста, возглавившего клуб в 2017 году, он будет доволен, если уфимцы сумеют завершить сезон на пятом месте.

- Вы еще совсем недавно были действующим футболистом. Вам удается держать грань субординации? - вопрос Семаку.

- Никаких проблем тут нет, я не пытаюсь как-то искусственно поддерживать расстояние или, наоборот, быть другом. У нас рабочие отношения, я уважаю труд ребят. Я очень доволен отношением ребят к работе.

- В четырех матчах на посту главного тренера "Уфы" вы не потерпели ни одного поражения, более того, переписали истории башкирской команды, выйдя в полуфинал Кубка России. Ожидали ли такого дебюта?

- Тут сложно ответить. Я по натуре максималист, и всегда хочется большего, но я прекрасно понимаю, что существующие сложности объективны. Это касается и психологического аспекта. Все придет, ведь это не быстро складывается. Но я понимаю все сложности: сейчас у нас получаются фрагментарные кусочки игры, но мы стремимся к тому, чтобы на протяжении всего матча играть так, как мы хотим.

- Если вам скажут, что по итогам чемпионата "Уфа" займет пятое место, вы будете довольны?

- Да, конечно (улыбается).

- Но есть еще и Кубок…

- Мы стремимся готовиться к следующему матчу. Например, у нас два подряд матча с "Локомотивом". Мы должны быть готовы на сто процентов к каждой игре.